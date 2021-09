Nieuwsoverzicht | Ingestorte balkons voorbode voor meer ongelukken - Man rijdt hond dood en gaat ervandoor

In Herinnering Daniël van Bokhoven (1997 - 2018) zou het helemaal maken als voetbalver­slag­ge­ver, maar meningokok­ken W werd hem fataal

30 augustus Daniël van Bokhoven wilde zijn hele leven al voetbaljournalist worden en had nog maar een jaar voor de boeg op de Fontys Hogeschool voor Journalistiek. Zijn toekomst lachte hem toe. Maar heel plotseling werd hij ziek, en stierf binnen zes dagen aan meningokokken, type W. Dat was drie jaar geleden, op 30 augustus 2018. Daniël was pas 20 jaar.