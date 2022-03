Nieuwsoverzicht | Ingrid stopt dronken bestuurder na achtervolging - Man rijdt in op hekwerk van burgemeester

De dag is eindelijk daar: mondkapjes mogen af in het OV

Vanaf vandaag is het mondkapje na bijna twee jaar niet langer verplicht in de trein, bus, metro en tram. Uiteindelijk bleef het mondkapje bijna twee jaar in zwang in het OV. Nu is het enkel nog op Schiphol en op andere vliegvelden verplicht.

23 maart