Nieuwsoverzicht | Jeugd feest door op illegale feesten - Marleen raakte haar benen kwijt tijdens zwangerschap

Met vrienden kaarten in de kroeg zonder alcohol, waarom niet

15:24 SOMEREN - Van ‘heel vreemd’ tot ‘alles wat wél mag is een verbetering’. Het plan van Somerens wethouder Theo Maas om ‘limonadecafés’ in Zuidoost-Brabant in te voeren, roept nogal gemengde reacties op. ‘Ik heb het met afschuw gelezen', zegt de ene horecabaas, ‘er is niets mis mee', vindt de ander.