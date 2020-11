Nieuwsoverzicht | Joe Biden wordt president - Nikky kan niet meer leven met depressies

Brabander Eelco houdt toezicht bij de Amerikaan­se verkiezin­gen: ‘Je voelt echt dat hier iets gaande is’

3 november PHILADELPHIA - Verlopen de Amerikaanse verkiezingen zoals het hoort? Er is een Brabander die daar in hoogsteigen persoon op toeziet. Eelco Keij is vrijwillig observant in Philadelphia, in de belangrijke swingstate Pennsylvania. ,,Mensen hier hebben echt het gevoel dat elke stem telt.”