Nieuwsoverzicht | Joey (30) redt taxichauffeur uit ijskoud water - Sommige ouders zien vroege vakantie niet zitten

Prikangst onder zwangere vrouwen is groot: gynaeco­loog en microbio­loog geven daarom antwoord op ‘Ik heb ergens gelezen dat...’

DEN BOSCH - Het beste voor je kind. Dat wil natuurlijk iedereen en dat begint al tijdens de zwangerschap. Maar wat als je niet weet wat goed is? Wel of niet vaccineren? Want waarom werd het eerst afgeraden en hoe zit het met die onregelmatige cyclus na de prik? Gynaecologen en een arts-microbioloog geven antwoord.

10 december