Nieuwsoverzicht | Jongen (10) duikt zonder familie en spullen op bij tankstation - Brabantse vliegende auto mag de weg op

We zijn weer een stapje dichterbij een de vliegende auto. Een Brabantse welteverstaan. Vliegen mag nog niet in het openbare luchtruim, maar de PAL-V uit Raamsdonksveer heeft vandaag te horen gekregen dat hij in elk geval de weg op mag. Verder werd vandaag een bekend dat gisteravond een 10-jarige jongen zonder familie en spullen aanklopte bij een tankstation in Helenaveen. De jongen vertelde agenten dat hij in zijn eentje uit Syrië is gevlucht. En in Keent werd een begin gemaakt met het opblazen van de 2000 granaten die er vorige week zijn gevonden. De video daarvan en meer lees je vandaag in het nieuwsoverzicht.

• De vliegende auto PAL-V mag de weg op. Na jaren wachten is de goedkeuring van de Rijksdienst voor Wegverkeer RDW binnen voor de Raamsdonksveerse autocopter-bouwer. De laatste fase is bereikt: nu nog de lucht in.

• Een opmerkelijk verhaal uit Helenaveen. Een Syrisch jongetje dat in zijn eentje naar Nederland zou zijn gereisd, klopte dinsdag aan bij een tankstation aan de A67. Het enige wat hij bij zich had, was een plastic tas met kleding. Hij was mager en had een grote scheur in zijn jas. Hij had geen papieren of documenten bij zich.

• Naar aanleiding van de uitzending van Opsporing Verzocht zijn vier nieuwe tips binnengekomen bij de politie over de vermissing van de 15-jarige Celine uit Berghem. Dat meldt de politie. De vermissing van Celine krijgt veel aandacht. En dat terwijl de eveneens 15-jarige vermiste Julia uit Tilburg niet meer dan een vermelding op Facebook krijgt. We zochten uit waarom de ene vermiste veel meer aandacht krijgt dan de andere.

• Woensdagavond werd bekend dat de vermiste Celine zou zijn ingestapt bij een onbekende man. De politie vermoedt dat ze misschien in levensgevaar is, vandaar dat er ook een Amber Alert is verstuurd. Haar familie is ten einde raad. ,,We weten gewoon niet wat er aan de hand is. Je haalt je van alles in je hoofd.‘’

• De schutter die gisteravond een zilvergrijze Golf in Valkenswaard onder vuur nam, gebruikte een automatisch vuurwapen. Dat blijkt uit verklaringen van omwonenden van de Jeneverbeslaan. Die hoorden iets na half elf niet een paar knallen maar een salvo.

• De drie verdachten die betrokken waren bij de dood van een ayahuasca-gebruiker in maart vorig jaar, worden niet vervolgd voor diens overlijden. Wel moeten ze voor de rechter komen wegens bezit van de verboden drug.

• Peejenland zonder optocht, dat is als hutspot zonder peejen. Maar ook het Hoevense Carnaval ontkomt nu eenmaal niet aan de coronacrisis; vrijdag werd bekend dat in de gemeente Halderberge alle grote carnavalsactiviteiten worden afgelast. Hoe komen de fanatieke bouwclubs uit het boerendorp de winter door, zonder een leutstoet in het vooruitzicht? Ze bouwen in elk geval tóch door, voor 2022.

• Deze week is er wel een heel bijzonder item ingeleverd bij kringloopwinkel Het Goed in Geldrop. Wat in de eerste instantie leek op gewoon een leuke gele pot met twee vogeltjes op het deksel, bleek bij nader inzien een urn met inhoud.

• Het Titus Brandsma Lyceum in Oss zit in een mooi oud schoolgebouw, maar dit heeft in deze periode ook een groot nadeel. Om genoeg te kunnen ventileren volgens de coronamaatregelen, moeten de ramen en deuren open worden gezet. Met de winter in aantocht moeten de leerlingen zich dus warm kleden tijdens de les.

• Als Hultenaar Jan B. weer uit zijn cel komt, is hij waarschijnlijk zowat 75 jaar. Opnieuw een hard gelag voor zijn, zoals hij het zelf noemt, ‘uit de hand gelopen hobby’. De doorgewinterde crimineel is veroordeeld tot vier jaar cel voor vijftien wapens, aangetroffen in zijn woning en nabij zijn bedrijfsterrein.

• Even appen, bestond nog niet. Dus sprak de jonge verpleegster José van Tiggelen haar geliefde Chris aan het hek van de barak, waar ze weken in quarantaine zat. Ze verzorgde er in 1951 de zieken tijdens de pokkenepidemie in Tilburg. ,,We droegen alleen een mondkapje en een schort.” De tijd lijkt overeen te komen met de coronapandemie, maar de 97-jarige Van Tiggelen ziet grote verschillen.

• Brabant moet zich niet langer in de luren laten leggen door het Rijk en ProRail over de forse toename en het gevaar van goederen- en giftreinen door de steden. Volgens de PvdA in Den Bosch moeten de grote steden samenwerken om direct betrokken bewoners, dorpen en steden te compenseren voor deze overlast.

• Diepvriestaartenbakker Maître Paul maakt een doorstart onder hetzelfde Japanse moederconcern, Châteraisé. Van de 180 medewerkers krijgen er in de nieuwe constructie nog maar 50 een nieuw dienstverband aangeboden, laat curator Bart van Logtestijn van Rassers Advocaten uit Breda weten. Voor 130 personeelsleden die nu geen baan hebben en soms al hun hele leven aan het bedrijf verbonden zijn, is dat een hard gelag.

• ‘Een exces’ noemt teamcommandant Emiel de vondst. Ruim tweeduizend oude brisantgranaten trof de explosievenruimer van Defensie deze week aan in een akker bij het buurtschap Keent, aan de uiterste oostrand van de gemeente Oss. Het ter plekke onschadelijk maken van de Engelse munitie uit de Tweede Wereldoorlog neemt drie dagen in beslag.

• Verplaats de Chinook transporthelikopters van vliegbasis Gilze-Rijen naar Deelen of een ander vliegveld. Bijna alle extra overlast in een dichtbevolkt gebied met 550.000 mensen rond de vliegbasis is dan opgelost. Dit plan presenteren twee inwoners van Gilze. ,,We denken in oplossingen in plaats van problemen.”

• Tussen de Sint-Jan en het Theater aan de Parade moet het ‘meest luxe hotel van Noord-Brabant’ komen. Met die ambitie hebben Martijn Wagemakers en Joost Tuinman de Parade-panden 26, 27, 28 en 29 gekocht. Deze ondernemers hopen over twee jaar de eerste gasten te ontvangen in het boutique hotel met zo’n twintig kamers.

