Nieuwsoverzicht | Jongetje onterecht uit huis geplaatst - Supermarkt dicht door muizenplaag

Een vijfjarig jongetje uit Tilburg is vorig jaar ten onrecht uit huis geplaatst. Een kinderrechter oordeelt keihard over de manier waarop instanties met het gezin zijn omgegaan. En een Albert Heijn in Eindhoven is sinds afgelopen weekend gesloten vanwege een muizenplaag. Dat en meer in het nieuwsoverzicht van maandag.