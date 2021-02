Nieuwsoverzicht | Joost Boons is voor altijd ‘patiënt nul’ - Picknicken als protest in Breda

Nieuwsover­zicht | Tilburg gooit Spoorpark op slot door drukte - Politie onderzoekt dood Poolse man in Best

25 februari Een paar duizend bezoekers waren vanmiddag aanwezig in het Spoorpark in Tilburg. Rond 16.00 uur vond de gemeente het te druk worden en werd het park gesloten. In een migrantenhotel in Best is vanochtend een Poolse man dood aangetroffen in zijn kamer. De politie doet onderzoek en dat moet uitwijzen of de man slachtoffer is van een misdrijf of dat hij bijvoorbeeld zichzelf om het leven heeft gebracht. Verder was het nog nooit zó warm op 24 februari en moet rapper en breakdancer Teekay040 vier maanden de cel in voor zijn rol tijdens de avondklokrellen. Dit en meer in het nieuwsoverzicht van vandaag.