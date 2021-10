Nieuwsoverzicht | Kabinet overlegt over coronamaatregelen - Zelfdodingspoeder aan zeker 33 personen verkocht

• Het aantal coronapatiënten op intensive cares in de Nederlandse ziekenhuizen is opgelopen tot 200, het hoogste aantal sinds 21 september. We stevenen inmiddels landelijk af op risiconiveau ‘ernstig’, gemeten naar het aantal ziekenhuisopnames. Het kabinet overlegt koortsachtig over een set ingrepen om het tij te keren. Het thuiswerkadvies of vaste zitplekken in de horeca worden dan gewogen. Maar ook uitbreiding van de coronapas naar bijvoorbeeld culturele instellingen en pretparken is een optie.