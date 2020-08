Nieuwsoverzicht | Kleine tegemoetkoming voor boze kermisexploitanten - Fatale steekpartij in Eindhoven werd gefilmd

Brabants nieuws van donderdagKermisexploitanten zijn boos omdat de kermissen in het midden en westen van Brabant niet meer door zouden mogen gaan tot 1 november. Daarom demonstreerden ze donderdagochtend in Tilburg. Even later kwam de veiligheidsregio grotendeels terug op het besluit. In Eindhoven is iemand overleden na een steekpartij, er zouden beelden van zijn. Lees dit en meer in het nieuwsoverzicht van donderdag.