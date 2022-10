Nieuwsoverzicht | Kogel door ruit was niet voor kapper bedoeld - Brabantse sterrenzaak sluit na 27 jaar

Na crowdfun­ding is Rob Vloet voor behande­ling in Mexico: ‘Ik merkte meteen wat verbete­ring in het lopen’

BOXMEER - Hij is niet misselijk, hij heeft zelfs nog steeds honger, ondanks dat hij de eerste chemobehandelingen nu achter de rug heeft. Verbeeldt hij het zich, of is het echt zo? ,,Ik merkte op zaterdagochtend meteen wat verbetering in het lopen. Daarbij voel ik in mijn linkerarm en -hand ook meer kracht.”

