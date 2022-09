Nieuwsoverzicht | Koningspaar bezoekt binnenkort De Peel - Verdachten van overval horen 8 jaar cel eisen

De eerste dag van september is een feit. Ondanks het herfst-gevoel dat veel mensen bij de maand september hebben, was donderdag een warme dag vol (natuur)branden. Zo was sprake van een grote brand van een pallethandel in Den Bosch en meerdere natuurbrandjes in Deurne. Ook het nablussen van de grote brand in de Peel ging vandaag door. Dat en meer in het nieuwsoverzicht van donderdag.

• De twee veroordeelde daders van de kluisjesroof in 2018 bij Rabobank in Oudenbosch hebben hun straf al uitgezeten, maar de civiele rechtszaak van gedupeerde Rita Kriek-Munshi over haar afgewezen schadeclaim loopt nog steeds. Een familielid eist in totaal 236.000 euro schadevergoeding van de bank voor alle geld, goud en (familie)juwelen die volgens haar zijn gestolen bij de spectaculaire kraak, waarbij in 2018 honderden kluisjes werden leeggeroofd.

• Goed nieuws voor PSV-fans: aanvoerder Cody Gakpo heeft besloten te blijven. Afgelopen nacht leek het erop dat hij zou worden verkocht, maar een deal met Leeds United is niet van de grond gekomen. Ook Southampton slaagde er niet in om zijn transfer te realiseren.

• Voor de reconstructie van de N65 bij Vught moeten ruim duizend bomen wijken. Niet álle bomen worden kachelhout. Zo’n tachtig exemplaren worden verplant. Een nauwkeurige, tijdrovende én kostbare klus.

• Het populaire zomerse tv-programma B&B Vol Liefde hield de afgelopen weken vele kijkers in een greep. Dagelijks kon er via RTL gekeken worden naar de soms zeer ongemakkelijke zoektochten naar liefde van acht B&B-eigenaars. De van origine Tilburgse Hans bleef over met Petra en vertelt hoe het nu gaat. Fenna uit Riethoven veroverde in Portugal het hart van B&B-eigenaar Martijn. Hun avontuur draaide uit op een liefdessprookje.

• Bewoners van Helenaveen kregen woensdag te horen dat ze maar beter hun woningen konden verlaten in verband met de Peelbrand. Toch gingen sommigen niet weg. Brenda van Wijk bijvoorbeeld. ,,We hadden in goed overleg besloten om niet weg te gaan”, vertelt Van Wijk. ,,We dachten: we zien het wel even aan. We hadden er alle vertrouwen in dat de brandweer het vuur wel zou kunnen tegenhouden. Net als vrijwel alle buren trouwens. We hebben alleen onze buurman nog even geholpen met het inladen van zijn schapen. Die wilde hij veiligheidshalve toch elders onderbrengen.”

De boswachter over de grote brand in de Peel:

• Het Dorpsplatform Huijbergen hekelt het gebrek aan communicatie door het Rijk over de mogelijke vestiging van een asielzoekerscentrum in een militair complex bij het dorp. ,,Hier is veel onrust en ongenoegen ontstaan over het bericht dat de overheid overweegt 700 à 1000 asielzoekers te huisvesten in de oude MBA2-gebouwen. Die zijn totaal ongeschikt om er op humane wijze mensen onder te brengen”, stelt voorzitter Ad Hectors.

• Pal aan het water van Aquabest staan ze te blinken in de zon: vijftien bolvormige en volledig gemeubileerde tenten. Maud Scheepers (28) uit Bladel startte hier onlangs haar eigen glamping. De eigenaar is echt een manusje-van-alles. ,,Van het opmaken van de bedden tot de technische dienst. Ik doe ineens alles zelf.”

• De zeven verdachten van de overval op een hoogbejaarde vrouw in Duizel gaan jaren het gevang in als het aan het Openbaar Ministerie ligt. Hoofdverdachte Germano M. hoorde acht jaar tegen zich eisen. De andere verdachten moeten vrezen voor straffen van zes tot twee jaar cel. ,,Een laffe daad”, zo oordeelde officier van justitie Simone van Keulen.

• Woensdagnacht is op een rotonde in Son een zwaargewonde man aangetroffen. Het slachtoffer lag midden op de rijbaan en verloor bloed. Twee ambulances en een traumahelikopter kwamen naar de rotonde bij de kruising van de Eindhovenseweg met Ekkersrijt om hulp te bieden. De politie denkt dat het slachtoffer zelf is gevallen.

• Twee jonge Ossenaren zullen opgelucht ademhalen nu de rechtbank ze een veel lagere straf oplegt dan het Openbaar Ministerie eiste. De nachtelijke overval die ze pleegden op een chalet in Vinkel wordt louter afgestraft op diefstal. Twee weken geleden zag het er nog somber uit voor de 21-jarige Alain M. en zijn kompaan de 22-jarige Mohamed H. De officier van justitie eiste respectievelijk 4,5 en 3,5 jaar gevangenisstraf tegen het duo voor de woningoveral in februari dit jaar.

• Een militair is woensdagavond in zijn auto met een motorrijder gebotst in Mariahout. De bestuurder van de motor raakte bij het ongeluk op de kruising van de Sonseweg met de Broek zwaargewond. Volgens een politiewoordvoerder gaf een blaastest de indicatie dat de militair gedronken had.

• Met grof geweld komt er momenteel een einde aan de Industriestraat tussen het Atik stadion en het Vlietpark in Roosendaal. Zo’n honderd jaar geleden gebouwd door de beter gesitueerde arbeiders van de suikerfabrieken in de stad. Later bekend geworden als de kleurrijke vrijstaat voor alternatief Roosendaal en de laatste jaren een toevluchtsoord voor arbeidsmigranten.

• De 36-jarige Patrick S. uit Lith moet 40 maanden de cel in omdat hij zijn ex-vriendin meerdere keren verkrachtte in haar woning in Nuland. Hij krijgt ook 8 maanden voorwaardelijk en een contractverbod van vijf jaar, bepaalde de rechtbank donderdag.

Volledig scherm De poort van landgoed de Wielewaal in Eindhoven. Die gaat zondag 11 september beperkt open op de Open Monumentendag. Architectuurcentrum Eindhoven organiseert hier dan rondleidingen waar bezoekers zich voor moeten aanmelden. © Architectuurcentrum Eindhoven

• Landgoed de Wielewaal is sinds de lente van de gemeente Eindhoven, maar voor het publiek blijven de poorten aan de Oirschotsedijk voorlopig dicht. Zondag 11 september komt daar voor een aantal gelukkigen even een eind aan. Tijdens Open Monumentendag zijn hier enkele rondleidingen.

• Een 18-jarige man uit Waalwijk moet, daags voor Zandvoort, even gedacht hebben dat hij Max Verstappen was. Op de A27 begin hij overtreding na overtreding. Hij reed tachtig kilometer te hard, vaak onnodig links, haalde rechts in, gaf geen richting aan en kleefde aan bumpers.

• Het gebrek aan huisvesting voor studenten in Breda kan deels worden opgelost door een cruiseschip te laten aanmeren aan de Markkade. Zo’n initiatief kan op korte termijn rond de honderd extra onderkomens voor studenten opleveren. Met dat idee zijn oud-CDA-wethouder Bob Bergkamp en ondernemer Marc Geerts naar het bestuur van de Breda University of applied science gestapt.

• Koning Willem-Alexander en koningin Máxima bezoeken donderdag 15 september de Brabantse Peel. Het koninklijk paar zal Deurne, Gemert-Bakel en Helmond bezoeken. Het bezoek staat onder andere in het teken van ontwikkelingen in natuurbehoud en de toekomst van de agrarische sector.