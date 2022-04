Nieuwsoverzicht | Kou en regen drijven prijs van asperges op - Russische vlag die in Brabantse kerktoren hing is weggehaald

Politie contro­leert nietsver­moe­den­de bestuur­ders vanuit touringcar op Brabantse snelwegen: 140 boetes uitgedeeld

De verkeerspolitie heeft dinsdag vanuit een touringcar een verkeerscontrole gehouden op meerdere snelwegen in Oost-Brabant. Daarbij is met name gelet op 'afleiding in het verkeer'. In totaal zijn 140 bekeuringen geschreven.

5 april