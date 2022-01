Nieuwsoverzicht | Levensgevaarlijke vuurwerkbommen afgestoken in Essen - Net geen 10 miljard euro omzet voor Jumbo

Zachtste 30 december ooit: Brabantse plaatsen momenteel het warmst van Nederland

Eindhoven en vliegbasis Gilze-Rijen zijn momenteel de warmste plekken in heel Nederland. Met 14,7 graden gemeten op de weerstations, is het officieel de warmste 30 december ooit. Niet eerder werd het in de periode tussen 25 december en 4 januari ergens in het land warmer 15 graden of meer.

