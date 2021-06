Nieuwsoverzicht | Lichaam vermiste militair Jürgen Conings gevonden - Drie grootaandeelhouders NAC houden ermee op

In de Waal bij Gendt, vlakbij Nijmegen is zondagmorgen een tweede lichaam gevonden. Vrijdagavond haalde de politie bij Rossum ook al een stoffelijk overschot uit de Waal. Verder werd vandaag duidelijk dat het lichaam van militair Jürgen Conings levenloos is gevonden en bereikte de crisis bij NAC het toppunt: de drie grootaandeelhouders trekken per direct hun handen af van de Bredase club. Dat en meer in het nieuwsoverzicht van zondag 20 juni.

• Het lichaam van de vermiste militair Jürgen Conings (46) is levenloos teruggevonden in het Limburgse Nationale Park Hoge Kempen. De burgemeester van Maaseik, Johan Tollenaere, bevestigt tegenover deze site dat hij een lijk heeft ontdekt in de bossen in buurgemeente Dilsen. Volgens het federaal parket in België wijzen de eerste bevindingen erop dat het gaat om het lichaam van de gezochte militair, al moet verder onderzoek en een autopsie de vondst officieel bevestigen.

• Aan de Middenpeelweg (N277) in Odiliapeel is zondagochtend rond 9.00 uur een auto in het water beland. De inzittende is overleden. Het slachtoffer was in kritieke toestand uit het water gehaald. Reanimeren mocht niet meer baten, meldde de politie. ‘Ondanks de inspanningen van de hulpdiensten is het slachtoffer helaas overleden. Wij doen nog onderzoek naar zijn identiteit’.

• PSV rondt de komst van Davy Pröpper zo snel mogelijk af. Dit weekend wordt al een begin gemaakt met de medische keuring, wat betekent dat met zijn huidige club Brighton & Hove Albion een akkoord is bereikt. Voor Pröpper ligt in het Philips Stadion een meerjarig contract klaar.

• Zestien dorpen, twee stadjes en één stad. De deelnemers van de tachtig kilometer tellende Kennedymars die zaterdag om 23.00 uur in het Osse centrum starten, komen onderweg ook een heleboel natuur tegen. En dat alles zonder de gemeente uit te hoeven gaan. Bekijk de video hieronder.

• Wim van Aalst, Paul Burema en Rob van Weelde trekken hun handen af van NAC. De drie grootaandeelhouders van de Bredase club hebben besloten om per direct te stoppen met hun financiële betrokkenheid bij de Bredase voetbalclub. Dat laten zij via een zondag uitgebracht statement optekenen aan De Telegraaf.

• Natuurlijk kan een Helmonds echtpaar niet strafbaar zijn, omdat ze post uit Spanje aannam. Daar zat hennep in, maar ze had er niet om gevraagd. ,,Het zou wat zijn”, vond de advocaat. ,,Zo kun je iedereen de cel in krijgen, door gewoon iets op te sturen.” Het spul was bovendien ‘medisch’, zeggen ze. Het Openbaar Ministerie ziet het als invoer van ruim zeven kilo softdrugs. En dan lag er in huis nog eens meer dan dertig kilo. De wet is de wet, vond de officier van justitie en eiste een fikse werkstraf.

• Zelfs een fout bij de start kon Max Verstappen niet van de winst afhouden in de Grand Prix van Frankrijk. Met een uitgekiende tactiek van het team, en zelf anderhalf uur lang vol gas geven, wist hij de slopende race alsnog te winnen. De winnende inhaalmanoeuvre op Lewis Hamilton: anderhalve ronde voor het eind.

• ALS-patiënt Karo Murk (50) uit IJsselstein rijdt sinds eind 2017 in een rolstoelbus van Stichting ALS op de weg. Door ‘veranderend beleid’ moet Karo de bus eind 2021 inleveren. De stichting wil dat ook andere patiënten hier gebruik van maken. Karo is bang zijn zelfstandigheid en vrijheid te verliezen. ,,Ik word gestraft voor het feit dat ik nog leef.’’

• In de Waal bij Gendt, vlakbij Nijmegen is zondagmorgen een tweede lichaam gevonden. De politie doet onderzoek naar de identiteit en de toedracht. Vrijdagavond haalde de politie bij Rossum ook al een stoffelijk overschot uit de Waal.

• Koning Willem-Alexander heeft afgelopen vrijdag met een groep vrienden een rondje golf gespeeld bij golfclub Toxandria in Molenschot. De oefenbaan, de driving range, was afgeschermd met zwarte doeken.

• Furieus zijn ze, horecabazen in de Korte Putstraat. Bijna alle zaken in deze bekende restaurantstraat in hartje Den Bosch gingen op de bon omdat hun terrassen vrijdag kort na 22.00 uur nog niet leeg waren. ,,Dit voelt heel wrang, zo aan de eindstreep van de coronaregels. De agenten liepen zelf tegen de looprichting in en hadden binnen niet eens een mondkapje op.”

Volledig scherm Ingang Korte Putstraat ter hoogte van de Lange Putstraat. © Olaf Smit

• Een vechtpartij in Breda is zondagmiddag uit de hand gelopen. Aan de Schorsmolenstraat is een persoon met een hamer geslagen. Een dader is op de vlucht. De politie laat weten dat een of meerdere daders weg zijn. Het slachtoffer was nog wel op de locatie van de melding, al is het niet bekend hoe het met hem of haar gesteld is.

• Deze week werd bekend dat het aantal sushirestaurants in Nederland voor het eerst in hun relatief korte bestaan is gedaald. Zijn we het hippe, betaalbare en populaire Japanse rijsthapje ineens beu? Is dit het einde van een indrukwekkende culinaire opmars? Of is er wat anders aan de hand in sushiland?

• Deze keer kwam de ambulance voor haar opa Martien. Hij overleed aan de gevolgen van een ongeluk bij het oversteken van de Eerdsebaan, al zo’n 20 jaar bekend als een van de gevaarlijkste wegen van Brabant. Kleindochter Merel richt zich tot de provincie: ,,Hoeveel doden moeten er nog volgen?”

Volledig scherm Merel Krol verloor haar opa aan een ongeluk op de Eerdsebaan. In een brief roept ze de provincie op de weg veiliger te maken. © Van Assendelft fotografie

• De wereld gaat langzaamaan open. Durven we deze zomer weer in het vliegtuig te stappen? En hoe verandert het coronavirus de reissector op de lange termijn? De Bredase toerisme-expert Marco van Leeuwen over reizen als primaire levensbehoefte.

• Een automobiliste kreeg donderdagavond de schrik van haar leven toen haar auto op de A67 in de buurt van knooppunt Leenderheide werd geraakt door een voorwerp. De vrouw raakte niet gewond.

• Een fietser is zondagavond zwaargewond geraakt bij een aanrijding met een bus in Veldhoven. Het ongeluk gebeurde zondagavond rond 18.15 uur in de Kempenlaan. De fietser is zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht.