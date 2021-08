Nieuwsoverzicht | Lichaam vrouw opgegraven na verdachte dood - Geweldsgolf tegen homo's op ontmoetingsplekken

Nieuwsover­zicht | Familie Gillis moet zwaar door het stof - Ambulance­broe­der kon handen niet thuishou­den tijdens massages

24 augustus De Oostappen Groep Vakantieparken van de familie Gillis heeft er flink van langs gekregen. Het tv-programma MAX Vakantieman legde haarfijn bloot hoe smerig een chalet op Vakantiepark Arnhem is en dat het eigenlijk onverantwoord is om er gasten in te laten verblijven. Verder blijken woningen in Breda 18 procent duurder te zijn geworden in een jaar tijd en is in Waalwijk een motorrijder zwaargewond geraakt bij een ongeval. Dit en meer in het nieuwsoverzicht van dinsdag.