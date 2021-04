Nieuwsoverzicht | Lintjesregen in Brabant - Wildcrossers sjezen langs broedende vogels in natuurgebied

Coke in een knuffel­beer en geld tussen de chips: deze verstop­plek­ken gebruiken creatieve boeven

11:07 Een oude sok, de onderbroek of een verborgen ruimte in de auto. Een beetje politieagent weet precies waar je moet zoeken om drugs of contant geld te vinden bij een crimineel. Boeven zijn daarom creatief. Zo verstopte een Italiaan deze week bijna 30 mille in een zak naturelchips. Anderen gaan nog verder. ,,Ik dacht dat de politie niet tussen het kinderspeelgoed zou zoeken.”