Nieuwsoverzicht | Lockdown verlengd - Politie beëindigt protestwandeling in Breda

Column Geurt Franzen Dat er maar veel prikjes mogen volgen

11:01 Best een knappe prestatie. Nog geen jaar nadat corona in het Land van Cuijk de eerste slachtoffers maakte, is in de regio het eerste spuitje tegen de stiekeme ziekmaker gezet. Inge Janssen was de gelukkige. De cardioloog kreeg eergisteren in het Maasziekenhuis als eerste de prik.