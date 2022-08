Nieuwsoverzicht | Man (60) lag wekenlang dood in huis - Families verlaten woningen vanwege stank

Wie let er op jou als je in het water plonst? ‘Mensen overschat­ten vaak hun conditie’

WAALWIJK - Deze week ging het in Drunen en Waalwijk gruwelijk mis tijdens het zwemmen in open water. Bij meren en rivieren in de regio is geen toezicht, dus moeten bezoekers zélf extra alert zijn. De Nationale Raad Zwemveiligheid is een campagne begonnen.

12 augustus