Nieuwsoverzicht | Man (70) door misdrijf om het leven gebracht - Tilburger werd 65 met een donorhart

Nieuwsover­zicht | Brabantse huisarts voorwaarde­lijk geschorst na klacht - Acht jaar cel geëist voor doodsteken broer na ruzie ‘om de honden’

8 juni Bij een unieke politieactie zijn in Nederland 49 verdachten aangehouden. Er waren meerdere invallen in Brabant. Verder was de A50 door een ongeval het grootste gedeelte van de dag afgesloten en is een huisarts uit Den Bosch voorwaardelijk geschorst. Dit en meer in het nieuwsoverzicht van dinsdag.