Nieuwsoverzicht | Man die babylijkje stal hoeft niet de cel in - Vrouw verduistert 26.000 euro van ouderraad op basisschool

Veel dichter bij Willem van Oranje valt niet te komen: eeuwenoud archief volledig online te bekijken

11 augustus Het stamt uit 1291 en zit boordevol details. Er is bijna geen archief over de zorg voor armen, zieken en wezen in Nederland dat zo oud en compleet is als dat van het Sint-Catharinagasthuis in Grave. Na conservering is het archief vanaf donderdagmiddag 12 augustus na 730 jaar digitaal in te zien.