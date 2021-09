Nieuwsoverzicht | Man die verdronk is 41-jarige Pool - Lucy (67) bijna in oplichterstruc getrapt

Grote drukte bij Unmute Us protest in Eindhoven: 'Het is een protest, maar ook een beetje een feestje’

11 september Net als in andere steden werd zaterdag in Tilburg en Eindhoven geprotesteerd tegen de coronabeperkingen voor evenementen en festivals. Naar de bijeenkomst in Eindhoven zijn volgens een schatting van de organisatie zo’n 11.000 demonstranten gekomen, de gemeente had het over 7500 deelnemers. In Tilburg ging het om meer dan duizend demonstranten. De demonstraties zijn inmiddels afgelopen.