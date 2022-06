Nieuwsoverzicht | Man neergeschoten op bomvol terras - Tennisclub apetrots op Tim van Rijthoven

In het centrum van Tilburg is in de nacht zaterdag op zondag een 29-jarige man neergeschoten. Het was op dat moment ontzettend druk in de stad, mede vanwege het Festival van het Levenslied. Eén verdachte is aangehouden, de tweede is nog voortvluchtig. En Roosendaler Tim van Rijthoven heeft zondag voor een enorme stunt gezorgd door het grastoernooi van Rosmalen op zijn naam te schrijven. ,,Een onbeschrijflijk gevoel‘’, aldus de 25-jarige tennisser. Dat en meer in het nieuwsoverzicht van zondag.