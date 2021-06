Nieuwsoverzicht | Man stak zomaar in op drie vrouwen - Adrenaline bij ballonvaarder na noodlanding in wijk

• In een appartement aan de Grimmingestraat in de wijk Hoge Vucht in Breda is een 65-jarige vrouw zwaargewond aangetroffen. Dat meldt de politie. Die kwam rond 23.30 uur in de nacht van zondag op maandag ter plaatse na melding van een ‘heftig conflict’. Haar partner is als verdachte voor poging tot doodslag opgepakt.