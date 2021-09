Nieuwsoverzicht | Man tuimelt met crossmotor vijf meter naar beneden - Voetbalwedstrijd eindigt in 55-0

Bij een ruzie in Breda is een 25-jarige man uit Dorst ernstig gewond geraakt. Dat gebeurde doordat er vermoedelijk opzettelijk om hem is ingereden. Verder vond de Nacht voor de Vluchteling plaats en konden de allerjongste NAC-fans op de foto in het stadion. Een Brabantse amateurwedstrijd eindigde in een ongekende uitslag van 55-0. Dit en meer in het nieuwsoverzicht van zondag.