Nieuwsoverzicht | Man verdronken in recreatieplas - Vijf brandhaarden tegelijkertijd, vermoedelijk brandstichting

Nieuwsover­zicht | Dode 83-jarige man gevonden in berm in Oirschot - Plotselin­ge weersom­slag op komst

Nanda zit nog weken binnen door een kapotte lift in haar Tilburgse flat en schaamt zich dood omdat de brandweer haar omhoog moest hijsen. Het losgeld is betaald, maar Brabantse tandartspraktijken zijn nog niet in staat tienduizenden patiënten te helpen. En in het buitengebied van Oirschot is een dode gevonden. Dit en meer in het nieuwsoverzicht van donderdag 11 augustus.

11 augustus