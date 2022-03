Nieuwsoverzicht | Man wilde naast moeder ook zijn vader doden - Peter Gillis moet pas aangekochte camping weer sluiten

Een 45-jarige man uit Geldrop is veroordeeld tot tien jaar cel voor een moord in 1997. De zaak was jarenlang een cold case. Verder zijn christenen uit Eritrea niet langer welkom in de Jozefkerk in Tilburg en zochten we uit of het nog steeds loont om naar België te rijden om te tanken. Dit en meer in het nieuwsoverzicht van woensdag.