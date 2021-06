Nieuwsoverzicht | Mandemakers slachtoffer van cyberaanval - GGD stopt met sneltesten

video Nelly (92) springt voor 22ste keer uit het vliegtuig: ‘Ik spring voor de vrijheid van de veteraan met PTSS’

27 juni BREDA - Wie Nelly Singerling (92) voor het eerst ontmoet, weet direct: dit is niet zomaar een vrouw van bijna 93. Haar cv is indrukwekkend en haar voorkomen nog indrukwekkender. Terwijl ze met rotvaart op het open veld in Oudenbosch neerkomt na haar 22ste parachutesprong gilt ze: ‘Aaah Jarno, weet je zeker dat je volgend jaar niet weer met me springt?’