Nieuwsoverzicht | Mannen manipuleren roulettetafel in casino - TinQ stopt prijsstuntactie vanwege grimmige toestanden aan de pomp

In Breda zijn twee mannen opgepakt omdat ze zouden hebben gemanipuleerd in een casino. Medewerkers kregen in de gaten dat er iets mis was. Verder is de zoektocht van Brabantse gemeenten naar geschikte locaties om Oekraïners op te kunnen vangen in volle gang. Steeds meer opvanglocaties worden bekendgemaakt. En terwijl het coronavirus momenteel weer flink aan het pieken is, komt er mogelijk ook een griepepidemie aan. Dit en meer in het nieuwsoverzicht van donderdag.