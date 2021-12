Nieuwsoverzicht | Massale inkoop vuurwerk in België - Minderjarige jongens reden veel te hard bij dodelijk ongeluk in Helmond

Vierde reddingsac­tie van oude klok: Theo en Tjeu zorgen ervoor dat Someren-Noord straks iedere dag klok uit oude Pauluskerk hoort

SOMEREN - Ze kunnen het niet over hun hart verkrijgen. Een oude kerkklok waar zoveel Somerenaren zich voor ingezet hebben zomaar doneren aan een Astense pater in Brazilië. Straks is de klok van de oude Pauluskerk weer dagelijks te horen is in Someren-Noord.

