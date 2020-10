Nieuwsoverzicht | ME beëindigt demonstratie tegen coronawet - Ouderen moeten huis uit om fikse brand

• Terwijl gemeenten kampen met grote tekorten in de zorg, maken ondernemers in die branche aanzienlijke winsten. Dat blijkt uit gezamenlijk onderzoek van Follow the Money en het Brabants Dagblad. ,,Tientallen miljoenen gaan niet naar zorg.” Meer lezen? Van zorg tegen te hoge tarieven via onhandig declareren tot sjoemelen en de kluit belazeren. Over gaten in de zorgmarkt en soms forse winsten die daarmee worden geboekt.