Nieuwsoverzicht | Medewerkers EBI Vught ondergedoken - Snackbar 't Smikkeltje verliest vergunning en moet stoppen

Medewerkers van de EBI in Vught zijn in oktober met spoed ondergedoken. In die tijd meldde het OM dat de gevangene Taghi vanwege een ontsnappingspoging op zoek was naar persoonsgegevens van personeel. Ander nieuws: een snackbar in Waalwijk moet noodgedwongen sluiten omdat de vergunning afloopt. De eigenaar baalt ervan dat de gemeente niet meedenkt. Dit en meer in het nieuwsoverzicht van donderdag.