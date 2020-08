Nieuwsoverzicht | Meer klachten over straaljagers boven Brabant - Hoe starten scholen maandag?

Regionale horeca her en der laks met persoonsge­ge­vens; zorgen bij privacy­waak­hond

20 augustus EINDHOVEN/HELMOND - De privacywaakhond maakt zich zorgen over hoe de horeca omgaat met contactgegevens van gasten. Her en der in de regio zijn de gegevens die bedoeld zijn voor eventueel bron- en contactonderzoek bij een Covid-19-uitbraak bij de ingang gewoon voor Jan en alleman in te zien. Ondertussen zijn honderden horecabazen overgestapt op digitale formulieren van een ondernemer uit Best.