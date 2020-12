Nieuwsoverzicht | Meerdere demonstraties tegen coronamaatregelen - Noodoproep voor ernstig zieke vader

Zowel in Eindhoven als Tilburg werd zaterdagmiddag gedemonstreerd tegen de coronamaatregelen. In Tilburg werden de demonstranten weggestuurd van een weekmarkt in het centrum, in Eindhoven demonstreerden honderden mensen op het 18 Septemberplein. Verder doet de Rijense Bianca een noodoproep voor haar ernstig zieke vader Henk. Dit en meer in het nieuwsoverzicht van zaterdag.