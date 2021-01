Nieuwsoverzicht | Megaclaims dreigen voor 124 aangehouden relschoppers - peperdure ferrari in de prak gereden

België weert Nederlan­ders, maar niet allemaal...

27 januari ESSEN (Be.) - Wie voor de lol naar België wil, komt er niet meer in. Geen dagje Antwerpen, geen keukens kijken in Essen. Onze buren worden strenger, uit angst voor virus-import. Maar wie in de grensstreek woont, mag nog wel pistolets komen kopen.