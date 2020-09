Nieuwsoverzicht | Mensen in rij voor corona-teststraat lastiggevallen door activisten - Steffi en Roel verwachten eerste kindje

Nieuw onderzoek naar omstreden undercover­ac­tie in moordzaak Heidy Goedhart

17:22 DEN HAAG/KAATSHEUVEL - Het gerechtshof in Den Haag laat onderzoeken of de undercoveractie waarmee de politie bij Wim S. een bekentenis afdwong over de moord op de Kaatsheuvelse Heidy Goedhart wel door de beugel kon. S. werd in 2018 door het gerechtshof in Den Bosch veroordeeld tot 20 jaar, maar de Hoge Raad bepaalde eind vorig jaar dat het proces over moet.