Nieuwsoverzicht | Minder verkeersdoden in Brabant - Horeca heeft geen begrip voor testevenement 538

Brabant is landelijk de provincie met het hoogste aantal verkeersdoden, zo blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau van Statistiek. Toch is ook hier het aantal fors gedaald. Vermoedelijk vanwege de daling in het aantal weggebruikers door corona. En over corona gesproken: in Breda vindt op 24 april een testevenement van 538 plaats. De horeca heeft daar echter weinig begrip voor. Horecabaas Johan de Vos wil een plek op het evenemententerrein. Dit en meer in het nieuwsoverzicht van woensdag.