Nieuwsoverzicht | Mishandelde Mark Gillis slaapt slecht na overval - Voorzitter Sintcomité stapt vlak voor intocht op

Dit is dé verkeers­her­rie­hot­s­pot van Brabant: ‘Kan invloed hebben op je gezondheid’

Sportwagens die hard optrekken, scooters die voorbij razen of knetterende motoren: Brabanders hebben er volgens cijfers van de Gezondheidsmonitor last van. In Brabant blijken Bredanaars de meest ernstige geluidsoverlast van verkeer binnen de bebouwde kom te ervaren. Op de wegen in de kernen van de gemeente Landerd is sprake van de minste overlast.

11 november