Nieuwsoverzicht | Mogelijk lockdown tot lente - Politie zou sporen uit hebben gewist na dood informant

Kleine dierentui­nen houden het hoofd nog maar net boven water: 'Weet niet of het goed komt’

16 januari ,,Het is echt bizar”, klinkt het bij dierenpark De Oliemeulen in Tilburg. ,,De mensen steunen ons meteen, nu ze weten dat we het door weer een gedwongen sluiting moeilijk hebben.