Nieuwsoverzicht | ‘Nederlandse meiden gediscrimineerd op Design Academy’ - Zo ziet het leven van GHB-verslaafde Jordy eruit

De bekerheld die noodgedwon­gen barman werd: ‘Mijn dochter krijgt nu nog kado's uit Schotland’

20:44 Prijzen? Glasgow Rangers en Celtic verdelen de buit in Schotland, maar in 1994 was het voor even anders. Ook dankzij een keeper uit Sint-Michielsgestel, die een heldenrol vervulde. Het was meteen zijn laatste duel voor Dundee United, enkele weken later was Legend - noodgedwongen - barman.