Nieuwsoverzicht | Niet-gevaccineerden vertellen hun verhaal - Burgemeester Den Bosch roept ouders op om extra op kinderen te letten

• ‘Ik doe mijn verhaal graag anoniem, want ik heb geen zin in stenen door mijn ruit, leuzen op mijn huis of anderszins. Want helaas zijn er naast de wappies in de niet-gevaccineerde groep, ook extremen in de gevaccineerde groep.’ Meer dan 250 niet-gevaccineerde lezers doen hun verhaal. En allen leveren ze een eigen, ándere strijd tegen corona. Dit is hun verhaal.