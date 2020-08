Nieuwsoverzicht | Nieuwe klap voor Brabantse horeca? - Corona bij nertsen zorgt voor veel leed

• Brabant is oranje gebied voor de Belgen. Ze krijgen daarmee geen reisverbod voor Brabant, maar worden wel geadviseerd zich bij thuiskomst te laten testen en in quarantaine te gaan. Aan onze kant van de grens roepen enkele burgemeesters de Belgen ook op om niet naar Brabant te komen. Wat zijn de gevolgen als onze zuiderburen daadwerkelijk in het zuiden blijven? Zeeland werd al eerder ‘oranje’ en daar kreeg vooral het toerisme een flinke klap. ,,Normaal draait de horeca in Sluis en Philippine echt een top omzet in het zomerseizoen, maar nu staat het gewoon op instorten.”