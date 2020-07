Nieuwsoverzicht | Omstreden advocaat weer aan het werk - Bijzondere beelden van zeldzame roofvogel

Een Brabantse advocaat die de afgelopen jaren meermaals in aanraking kwam met politie mag weer aan het werk. En dat is een flinke streep door de rekening van deken Jan Frederik Schnitzler, die de advocaat niet meer in functie wilde zien tot is besloten of de man definitief uit zijn ambt wordt gezet. Verder zijn er beelden opgedoken van een zwarte wouw, een zeldzame roofvogel. Door zijn gedrag wordt het dier amper op beeld vastgelegd. Tot nu. Dat en meer in het Brabants nieuwsoverzicht van zondag.