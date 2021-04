Nieuwsoverzicht | Ongelukken door sneeuwval - Terrassen wellicht binnenkort weer open

Meike (19) uit Oostel­beers kan op Curaçao geen kant op: ‘Zo erg is dat niet, hoor’

5 april CURAÇAO - Ze mag slechts twee keer per week naar de supermarkt en daar is het eigenlijk wel mee gezegd. Meike Lathouwers (19) uit Oostelbeers loopt stage op Curaçao, dat sinds vorige week in lockdown zit. ,,Het is echt niet zo erg als men in Nederland denkt.”