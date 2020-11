Nieuwsoverzicht | Ook leerkracht in Den Bosch bedreigd na tonen cartoon - Vrienden doen hun verhaal na aanval door 25 jongeren

Britse rockband Marillion verheugt zich op twee shows in Eindhoven

4 november EINDHOVEN - Over een jaar hoopt de band Marillion toch echt weer voor live-publiek te kunnen spelen. Daarom hebben de Engelsen hun tournee de naam ‘The Light at the End of the Tunnel’ meegegeven. Marillion speelt 20 en 26 oktober volgend jaar in Muziekgebouw Eindhoven.