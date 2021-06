Nieuwsoverzicht | Ouders in opstand vanwege zelftesten - Gevreesde vaccinatiekloof blijft uit

Injectie­spuit eerste Nederland­se coronavac­ci­na­tie van verpleeg­huis­me­de­wer­ker Sanna in Leids museum

3 juni De injectiespuit waarmee de allereerste vaccinatie in Nederland tegen Covid-19 werd toegediend, is te zien in Rijksmuseum Boerhaave. Ook de ampul waar het coronavaccin in zat, is nu in bezit van het Leidse museum. RIVM-directeur en OMT-voorzitter Jaap van Dissel overhandigde de ampul en injectiespuit donderdag.