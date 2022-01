Nieuwsoverzicht | Peperdure Lamborghini in vlammen op - André (73) werd zwaar mishandeld omdat hij vuurwerkjongens tegenhield

Van raketwer­per tot verlaten doodskist: vreemde vondsten in Brabant op een rij

Het was een lugubere vondst, de pop die afgelopen woensdag uit het water in Geldrop werd gehaald. Even dacht men dat het om een 'babylijkje’ ging, maar dat bleek gelukkig niet het geval te zijn. Door de jaren heen zijn er wel wat vreemdere voorwerpen gevonden in Brabant. Van een loodzware kluis, verlaten doodskist tot een raketwerper: je leest het hier in dit overzicht.

