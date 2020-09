Nieuwsoverzicht | Pleidooi voor keiharde aanpak van snelheidsmaniakken A16 - Coronavirus nekt restaurant Smaeckvol

Johan van Laarhoven is weg uit de gevangenis in Vught: ‘Zachtge­kookt eitje smaakt hem prima’

28 augustus TILBURG - Johan van Laarhoven is weg uit de gevangenis in Vught. Zijn broer Frans heeft hem vrijdagmorgen in alle vroegte opgehaald. Het ministerie van Justitie en Veiligheid besloot eind juli dat de Tilburger mee mag doen aan het Penitentiair Programma, waardoor hij in de laatste fase van zijn detentie niet in de gevangenis hoeft te blijven.