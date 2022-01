Nieuwsoverzicht | Protesterende stoet van auto's en trucks trekt door Brabant - Schreeuwend tekort aan truckparkings

Woede over CDA-wethouder die raadsleden buiten­sluit bij bezoek aan bedrijf dat juridisch strijdt tegen gemeente

GEMERT-BAKEL - De Gemert-Bakelse CDA-wethouder Willeke van Zeeland heeft zichzelf in een lastig parket gebracht. Tot woede van de oppositie is Van Zeeland samen met twee raadsleden voor overleg op bezoek geweest bij een transportbedrijf in Bakel dat in een juridisch conflict verwikkeld is geraakt met het gemeentebestuur.

28 januari