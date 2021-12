Nieuwsoverzicht | PVV’ers verzuimen mondkapje te dragen in provinciehuis - Artsen weten niet wat 3-jarige Diede mankeert

Ook al gaat school week eerder dicht, scholieren in Land van Cuijk krijgen toch hun kerstvie­ring

LAND VAN CUIJK - Kerstvieringen op basisscholen komen door corona niet in gevaar in het Land van Cuijk. ,,Als het kabinet besluit om de kerstvakantie een week eerder te laten beginnen, dan verschuiven we het kerstdiner een week naar voren”, zegt onder anderen directeur Marga Janssen van basisschool Leander in Sint Anthonis.

14 december